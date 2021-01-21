Москва, , 08:33 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Subaru в России реализовали в 2020 году 6240 машин, что на 19% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Наиболее продаваемой моделью компании в прошлом году был среднеразмерный кроссовер Forester. Его продажи снизились на 12%, до 4940 экземпляров.

На втором месте по популярности находится компактный кроссовер XV с результатом 666 проданных машин. Здесь падение продаж более существенное — 36%. На третьем месте разместился универсал Outback. Его реализация за год составила 461 автомобиль — на 42% меньше, чем в предшествующем году.

Далее по убыванию идут модели: Subaru Legacy (157 ед.; — 24%), WRX и WRX STI. Последние две модели разошлись в общей сложности в количестве 16 единиц.

Напомним, в конце прошлого года в России было зафиксировано подорожание всех моделей Subaru. Все шесть моделей японского бренда, представленных в РФ, стали дороже на 60−70 тыс. рублей. Таким образом, увеличение стоимости машин компании составило от 1,4 до 3,0%.

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