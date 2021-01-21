Токио, , 06:53 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) после открытия 21 января продемонстрировали уверенный рост на фоне положительной динамики американских биржевых индексов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 03:15 мск (через 15 минут после открытия) индекс Nikkei поднялся до уровня в 28 765,67 пункта прибавив 0,85%. Более широкий индекс TOPIX вырос даже немного больше, до 1865,72 — на 0,87%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 20 января показали рекордный рост на фоне инаугурации президента США Джо Байдена.

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