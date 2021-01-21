Лондон, , 06:12 — REGNUM Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на открытии торгов 21 января незначительно понизилась. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 04:25 мск, цена нефти марки Brent составила $55,88, в 05:43 она торговалась по $55,75, после чего предприняла попытку вернуться на уровень $55,80.

Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI также немного потеряли в цене и в настоящее время торгуются на уровне $53,05.

Как сообщало ИА REGNUM, на финансовых площадках царит преимущественно позитивное настроение, фондовые индексы в России и Европе прибавляют от 0,5% до 1,5%, а нефть растёт на 0,86% вплотную приближаясь к отметке в $56,50 за баррель Brent.

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