Москва, , 05:24 — REGNUM Япония представила новую концепцию торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке России и в Арктике. Совместные направления сотрудничества обсудили министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Япония предложила расширить взаимодействие стран в энергетике, логистике, рыбоперерабатывающей промышленности, портовой и транспортной инфраструктурах, городской среде, туризме.

Япония высказала большую заинтересованность в поставках с Дальнего Востока России сои, кукурузы и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и переработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука. Интересен стране Восходящего солнца и Северный морской путь.

«Мы поддерживаем российско-японские проекты, направленные на создание перерабатывающих мощностей и увеличение объемов экспорта — в том числе, в рыбоперерабатывающей промышленности. Сейчас имеется уникальная возможность совместно создать новые торговые контрактные цепочки», — сказал Чекунков.

Чекунков пригласил Японию принять активное участие в создании инновационного научно-технологического кластера на острове Русский во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство будет стремиться к развитию отношений с Россией, включая заключение с Москвой мирного договора. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на открытии сессии парламента.