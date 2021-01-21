Белгород, , 04:06 — REGNUM Арбитраж Белгородской области прекратил производство по обращению взыскания на имущество 17-летнего сахарного комбината из села Головчино. Банк «Траст» требовал не только взыскать имущество, но и продать его с публичных торгов почти за 120 млн рублей. Дело было прекращено в связи с тем, что истец подал «ходатайство об отказе от иска». О причинах отказа пока неизвестно, передаёт ИА REGNUM.

Ходатайство об отказе от иска поступило в суд 14 января 2021 года, а 20 января в карточке появилась запись судьи Мирошниковой — «прекратить производство».

АО «Сахарный комбинат Большевик», созданное в 2003 году, заложило своё имущество по договору об ипотеке от 30 сентября 2019 года. В составе заложенного имущества порядка 100 наименований имущества, в том числе десять земельных участков, паровозное депо, пилорама, жилой дом, автодорога, подъездные пути и многое другое.

Напомним, комбинат «Большевик» учреждён в 2003 году путём реорганизации одноимённого ООО.