Москва, , 02:51 — REGNUM Арбитраж Москвы отказал судостроительному завода «Звезда» из Приморского края во взыскании с Минобороны России свыше 70 млн рублей. Вердикт пока не изготовлен, мотивировки суда неизвестны. Решение судьи ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

В карточке дела появилось сообщение, что судья Федоточкин принял решение — «в иске отказать полностью».

Напомним, АО «Дальневосточный завод «Звезда», которое входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта, пыталось взыскать с министерства 70,122 млн рублей. Пока неизвестно, долг по какому госконтракту требовал уплатить истец. Стороны связывало несколько договоров, в том числе на ремонт и обслуживание кораблей Тихоокеанского флота. Несколько лет назад министерство уже взыскивало небольшую неустойку со «Звезды».

Само судостроительное предприятие также 19 января 2021 года получило претензии от ООО «Уфанефтемаш». Сумма иска к «Звезде» и ООО «Аксис» составляет 32 269 336,34 рубля, но дело арбитражем Москвы пока не принято.