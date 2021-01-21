Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Убытки в размере $7,1 млрд понесла американская авиакомпания United Airlines по итогам 2020 года на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 января сообщается на сайте авиаперевозчика.

В четвертом квартале прошлого года чистые убытки компании составили $1,9 млрд. При этом выручка равнялась $3,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января минфин США объявил о выплате $12 млрд крупнейшим американским авиакомпаниям в качестве помощи на фоне ущерба от пандемии.

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