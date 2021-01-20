Москва, , 22:45 — REGNUM Курс рубля не отреагировал на инаугурацию нового президента США Джозефа Байдена и продолжил укрепляться по отношению к американскому доллару в ходе вечерних торгов на Московской бирже в среду, 20 января.

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По данным торговой площадки на 22:25 мск курс доллара опустился на 20 копеек относительно уровня закрытия предыдущей сессии и достиг 74,48 рубля.

Тем временем евро подешевел на 36 копеек — до 88,96 рубля.

Напомним, ранее сегодня 46-й президент США Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис официально вступили в должность. Церемония инаугурации нового главы Белого дома прошла на территории Капитолия в Вашингтоне.

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