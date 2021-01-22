22 января 2021 | Время чтения 6 мин

Владимир Станулевич, , 20:00 — REGNUM Интернет в Арктике — далеко и дорого

Глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев считает проект Arctic Connect одним из важнейших для своего региона Sakha.gov.ru

Блестящий по логике российский проект в области интернета осуществляется в Арктике. В чем прелесть замысла, ведь прокладывать оптоволокно за Полярным кругом весьма накладно? Населения мало, денег мало, расстояния огромные. «Большая тройка» российских операторов связи даже отказалась вести его от Нового Уренгоя к Норильску, и трассу длиной 956 километров протянул в одиночку «Норникель».

Глава Якутии Айсен Николаев в декабрьской статье на Инвестиционном портале Арктической зоны России сетует: «Что касается Арктики, то она пока еще на периферии и цифрового развития. Хотя как раз для нее с ее расстояниями цифровое развитие было бы абсолютно необходимым. В первую очередь для дистанционного образования, для телемедицины, для банковских, государственных и муниципальных услуг, для цифровизации всех отраслей. Это очень важно, очень нужно при отсутствии круглогодичного постоянного транспортного сообщения, при огромных расстояниях между населенными пунктами (для многих это удивительно, но в одном районе республики расстояние между населенными пунктами может достигать без малого 1000 километров)».

Затраты — иностранные инвесторы, а интернет — в Сибирь

Как решить проблему? За счет иностранных инвесторов? У них нет интереса к убыточным проектам в Русской Арктике. Но Мегафон или какие-то светлые головы за ним придумали проект, где интерес у иностранцев возникает, несмотря на санкции и убытки в отдельных сегментах. От Хельсинки до Токио, примерно по трассе Севморпути, прокладывается оптоволокно длиной в 14 000 километров стоимостью $800 млн — $1,2 млрд с пропускной способностью 200 Тбит/c. Разработчики магистрали обещают, что скорость связи тех, кто подключится к «северному» кабелю, будет в несколько раз быстрее, чем у других линий связи.

Интересно западным компаниям? Да — и создается консорциум «Arctic Connect» с участием российского Мегафона, финского оператора инфраструктурных проектов Cinia Group, японских и скандинавских компаний, а также международных финансовых организаций. За счет последних кредитные ресурсы получаются не под 10% годовых, как в российских банках, а под 2−3%, как в японских и европейских.

И тут как вишенка на торте возникает как минимум 11 отводов от основного кабеля в сторону побережья Сибири для подключения арктических районов. Что не критически дорого, так как основной кабель прокладывается вне зависимости от отводов, а он и есть большая часть расходов. А в финансировании отводов поучаствуют арктические регионы, например, Якутия. И это тоже не будет так дорого, как вести кабель из глубины Сибири.

Плюс к этому единый фронт Запада, в части санкционной блокады России и недопуска ее к передовым технологиям, оказывается прорван — Финляндия и Япония ведут относительно независимую от США и НАТО политику в отношении России. Это сильный как технологический и экономический, так и политический ход.

Якутия Eugene Kaspersky

Передовая в инете Якутия: «проект очень важен»

Якутия уже проявила большой интерес в подключению к трансарктическому интернет-кабелю проекта «Arctic Connect». В той же статье Айсен Николаев пишет: «В начале декабря к высокоскоростному интернету подключен первый районный центр на территории якутской Арктики — поселок Оленек… Это первый случай, когда за Полярным кругом в Арктической зоне у нас появляется оптоволокно… ни о какой экономической окупаемости даже близко невозможно говорить: мы должны потратить порядка 5−6 миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить 10−20 тысяч человек надежной связью. И с этой точки зрения очень важно для нас как раз соединение наших арктических, в первую очередь прибрежных территорий, с той линией оптоволокна, которая будет тянуться вдоль Северного морского пути. Я считаю, что это было бы и гораздо дешевле, и эффективнее, и мы над этим вопросом работаем, чтобы к этому оптоволокну подсоединиться.

С развитием цифровых технологий в Арктике мы увидим новые прорывные проекты якутских ИТ-предпринимателей, которыми будем гордиться не меньше, чем достижениями уже известных на весь мир якутских компаний MyTona и inDriver. Разработки первой входят в TOП-10 кассовых игр для iPad в США, Канаде, Великобритании и странах Евросоюза, inDriver же в прошлом году вошел в ТОП-5 крупнейших райдшеринговых сервисов мира. Абсолютно уверен, что цифровые технологии, которые придут в якутскую Арктику, позволят кардинально изменить жизнь людей и дадут им новые возможности… На долю республики сегодня приходится 85% всего объема экспорта IT-услуг Дальневосточного региона. Мы в Якутии осознанно делаем ставку на эту отрасль… На сегодня в республике построено более 8500 км оптоволоконных линий связи, гарантирующих подключение к высокоскоростному интернету. Доступ к нему имеют 87,5% жителей региона…».

Мурманский морской торговый порт Дарья Антонова © ИА REGNUM

А что другие арктические регионы?

Наиболее «Arctic Connect» важен для регионов восточнее НАО, где сухопутные линии находятся в сотнях километров от берега. В Ненецком национальном округе и Архангельской области другая ситуация, чем в Якутии. Оптоволокно уже протянуто и к Нарьян Мару, где скорость интернета составляет около 20 Гигабит в секунду и Архангельску, где скорость в десятки раз больше. Прокладка сюда отвода от трансарктического кабеля имеет смысл в основном из соображений безопасности, так как Нарьян-Мар иногда остается без интернета, когда трассу повреждает разрушающий берега Печоры лед.

Конечно, никакой «экономики» в прокладке волокна на окраины Архангельской области, как и в Якутии, нет. Связисты рассчитывали стоимость прокладки скоростного интернета на Соловки, получилось около 5 млрд рублей, при том, что на островах в 2012 году проживало 860 человек, а крупнейшая организация — Соловецкий монастырь. В отличии от Якутии, архангельские власти, скорее всего, не располагают финансовыми возможностями по оплате отвода на область, а ненецкие — располагают, но под давлением других операторов связи, скорее всего, заявят, что проект Мегафона им не интересен. Планируемому в неопределенном будущем порту Индига вряд ли будет нужен большой объем трафика.

Эксперты считают, что и Мурманску, подключенному к сухопутному оптоволоконному кабелю, проект «Arctic Connect» с точки зрения рыночного развития интернета малоинтересен. Другое дело политическая и инфраструктурная составляющая — выход кабеля на сушу в сторону Финляндии планируется в Мурманской области. Здесь может быть установлено промежуточное оборудование, которое будет «вторым ключом» к конечному оборудованию, установленному в Хельсинки. Под это покровители Мурманска — «столицы Арктики» вроде Ю. Трутнева и Минвостокразвития РФ, могут выделить области очередные преференции, вроде демонстративного «ускорения» интернета для мурманских пользователей.

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Академик Логачев» в августе-октябре 2020 года провел исследования дна Северного Ледовитого океана на протяжении 6500 километров в интересах проекта Arctic Connect по прокладке оптоволокна от Хельсинки до Токио Rosgeo.com

Похоже, подключат всех

Есть еще военный аспект, и аспект государственной безопасности, и «двойное» подключение арктических регионов к интернету как с суши, так и к кабелю «Arctic Connect», возможно потребуется из этих соображений. Недаром оператором проекта государственные органы России определили Мегафон, имеющий крепкие связи с ФСБ и Минобороны РФ. В этом случае экономические расчеты отступят в сторону, и губернаторам А. Цыбульскому, Ю. Бездудному и другим придется подключаться к отводам «Arctic Connect», несмотря на экономические соображения.

А пока проект спешно продвигается вперед. В 2020 году по договору с Росгеологией консорциум «Arctic Connect» провел первый этап морских изысканий. Теплоход Росгеологии «Профессор Логачев» провел в августе-октябре 2020 года промер глубин многолучевым эхолотом, площадную гидролокационную съемку дна и изучил строение донных осадков акустическим профилографом на протяженности 6500 километров в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. В 2021 году запланирован второй этап исследований дна и уточнения трассы прокладки кабеля. Запустить кабель планируется в 2023 году.