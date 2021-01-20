Ижевск, , 19:09 — REGNUM Удмуртия заняла третье место в числе регионов России, где по итогам 2020 года получен наиболее значительный дефицит бюджета. В республике этот показатель составил 15,5 млрд рублей, или 16% от доходной части.

Максимальный дефицит бюджета зафиксирован в Кемеровской области — 42 млрд рублей, или 21% от доходов, сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Федерального казначейства об исполнении консолидированных бюджетов.

На втором месте — Тюменская область с дефицитом в 38 млрд рублей, или 20% от доходов.

Кроме того, в перечень наиболее пострадавших попали регионы Приволжского федерального округа — Башкирия, где дефицит составил 37,7 млрд рублей, или 14% от доходов, а также Пермский край — 22,9 млрд рублей, или 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 января 2021 года достиг 64,242 млрд рублей. В течение года объем долговых обязательств региона увеличился на 18,2 млрд рублей, или на 28,34%.

Только на обслуживание долга республика потратила за год 2,2 млрд рублей.

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