Москва, , 19:04 — REGNUM Рост оттока капитала из России в 2,2 раза в 2021 году имеет несколько причин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Одной из причин послужило то обстоятельство, что 2020 год стал временем ухода спекулятивного капитала от риска. Российский фондовый рынок и рынок госдолга является высоко рискованным, поэтому шел массовый уход западных игроков. Во-вторых, это особенности структуры российского фондового рынка: более 50% структуры ключевых индексов ММВБ и РТС — это нефтегазовый и финансовый сектор, которые сильно потеряли в цене и спекулятивный капитал предпочел выйти из таких активов.

«Третья причина — это снижение ставки ЦБ РФ, которая обвалила доходность российского долгового рынка. Какой смысл парковать деньги под 4−6% в рублях с повышенным риском, когда можно парковать их под те же 4−6% в долларах в облигациях Alcoa или дивидендных акциях таких как AT&T или Philip Morris? Наконец, четвертая причина — это сокращение внешнего долга. На четвертый квартал 2020 года пришелся пик выплат по внешнему долгу», — сказал Манкевич.

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