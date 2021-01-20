Киев, , 16:53 — REGNUM Украинская национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует провести внеплановые невыездные проверки крупных энергокомпаний из-за критически низкого уровня запасов угля.

Об этом говорится в проекте постановления комиссии, обнародованном сегодня, 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что голосование по этому вопросу состоится 25 января. Проверки регулятор будет проводить на «ДТЭК Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «Центрэнерго» и «ДТЭК Востокэнерго» (большинство этих предприятий принадлежат олигарху Ринату Ахметову).

Формальным поводом для проверок является официальное обращение со стороны оператора объединенной энергосистемы страны, госкомпании «Укрэнерго», в котором указываются критический уровень запасов угля на складах энергокомпаний, а также ненадлежащее техническое состояние оборудования тепловых электростанций, что ставит под угрозу стабильное функционирование энергосистемы страны.

ИА REGNUMнапоминает, чторанее сообщалось, что на складах теплоэлектростанций Украины осталось критически мало угля всех марок. Отдельного внимания удостоилась компания «Центрэнерго», уголь на которой закончился еще 15 января, и отдельные депутаты рады полагают, что Украина будет вынуждена падать на колени и просить помощи у Путина или Лукашенко.

Правительстве признают «сложную ситуацию в энергетике», но обещают, что веерных отключений электроэнергии не будет, тем более, что согласно прогнозу синоптиков, сильные морозы покидают территорию страны.