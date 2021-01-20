Москва, , 16:26 — REGNUM Существующая в России экономическая модель действительно во многом способствует выводу капитала за рубеж. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что в 2020 году отток капитала из России вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

«Меры, необходимые для решения данной проблемы сегодня, это усиление валютного контроля и глубокая экономическая реформа, которая на выходе будет способствовать смене экономической модели, — сказал Пальченко. — Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это односторонность финансовых потоков внутри нашей страны. По факту центр (Москва и Питер) выкачивает из регионов большую часть ресурсов. Деньги в субъектах не остаются, а за ними уходят и люди. Поэтому прежде чем говорить о проблеме вывода капиталов за рубеж, есть смысл рассмотреть проблему вывода капиталов из регионов в центр».

Кроме того, как пояснил Пальченко, необходимо дать возможность развиваться малому и среднему бизнесу в регионах и увеличить его численность в два, а то и в четыре раза.

«Микро-, малые и средние предприятия, как правило, не выводят капиталы за рубеж, а тратят их там, где и заработали. Пока же в условиях нынешней кредитно-денежной политики речь идет лишь о выживании МСБ», — считает Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если сравнивать показатели оттока капитала из РФ по итогам 2020 года с предыдущими периодами, то ситуация не выглядит критичной.

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