Москва, , 16:11 — REGNUM Одним из главных рисков, которыми чревато введение в РФ института информаторов, может стать бюрократизация и рост цен на банковские услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что Банк России может ввести в РФ такой институт, который даст возможность сотрудникам финансовых организаций сообщать властям о том, что их организации не соблюдают права потребителей.

«Реагирование на сообщения такого рода — это издержки и для ЦБ, и для самих банков. Банки могут начать неофициально проводить работу со своими сотрудниками по недопущению информирования ЦБ. Эти дополнительные издержки могут повлечь за собой пусть небольшой, но рост цен для потребителей банковских услуг (процентов по кредитам, комиссий за обслуживание счетов и карт и т. п.), — сказал Ковригин. — В настоящее время ЦБ лучше сосредоточить свои усилия на развитии финансовой грамотности населения, повышении информированности потребителей банковских услуг о своих правах. Тем более, в этой сфере уже сделано немало».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что институтом информаторов, о введении которого задумались в Банке России, скорее всего, будут пользоваться те сотрудники банков, которые собираются скоро увольняться.

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