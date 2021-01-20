Москва, , 16:06 — REGNUM Институтом информаторов, о введении которого задумались в Банке России, скорее всего, будут пользоваться те сотрудники банков, которые собираются скоро увольняться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Совершенствование механизма защиты прав потребителей банковских услуг, безусловно, необходимо. Главный вопрос — каковы технологии этого совершенствования? Из сообщений и предложений ЦБ пока неясно, как будет осуществляться это информирование. Каковы будут гарантии тем, кто это информирование будет осуществлять?» — поинтересовался Ковригин.

По его словам, традиционно в России высоко ценится лояльность работника к работодателю, и «сор из избы» мало кто будет выносить.

«Разве что на это пойдут только те, кто собирается завершать работу в банке у текущего работодателя, — предположил экономист. — Каков будет механизм фильтрации достоверных и недостоверных сообщений? Ведь сотрудники, имеющие конфликт с работодателем, с удовольствием будут сообщать о мнимых нарушениях или даже давать заведомо ложную информацию. Каким образом на эти сообщения будут реагировать ЦБ и иные контролирующие органы? Пока вопросов много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские банки неоднозначно отнесутся к созданию в РФ так называемого «института информаторов».

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