Киев, , 15:49 — REGNUM Правительство Украины рассматривает вариант с выпуском специальных облигаций для того, чтобы погасить долги перед производителями энергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил сегодня, 20 января, премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава правительства Украины поручил минэнерго вместе с минфином и минэкономики, с участием госбанков и международных финансовых организаций, «проработать вопрос о возможном выпуске и размещения так называемых «зеленых облигаций».

В этом контексте он заявил, что многие решения нужно принимать комплексно и очень часто простых решений нет.

«Поэтому нужно искать сбалансированные механизмы — это касается и вопроса зеленой энергетики», — отметил Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что суть ситуации в том, что Украина не смогла выполнить финансовые обязательства перед производителями «зеленой энергетики», поскольку изначально установила для них самые высокие тарифы в Европе. В итоге к лету 2020 года долг Украины достиг почти 15 млрд гривен. После тяжелых переговоров стороны согласовали снижение тарифов, но при этом правительство обязалось каким-либо способом до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность. В обмен инвесторы согласились на снижение тарифа в размере от 7,5 до 15%.