Москва, , 15:37 — REGNUM За 2020 год продажи подержанных кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на российском рынке составили 1 265 809 экземпляров. Об этом 20 января сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, перепродажи SUV в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 10%.

Первое место по реализации машин сегмента SUV на вторичном рынке России занимает модель Lada 2121. Их за год было продано 90 893 единицы. Здесь наблюдается небольшое падение продаж по сравнению с 2019 годом на 0,1%.

На втором месте разместилась модель Chevrolet Niva с результатом 77 463 перепроданных авто. Это на 3,4% больше, чем в предшествующем году. Третье место в рейтинге заняла японская модель Toyota RAV4. Перепродажи этого автомобиля выросли на 20%, до 47 238 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно разместились Nissan Qashqai (40 499 ед.; +13%) и KIA Sportage (39 795 ед.; 11,6%).

Напомним, по итогам 11 месяцев прошлого года в РФ чаще всего на вторичном авторынке покупали машины отечественных компаний — 1 278 901 раз. На их долю пришлось 29,2% от всех перепроданных в стране машин.

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