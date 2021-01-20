Москва, , 15:27 — REGNUM Российские банки неоднозначно отнесутся к созданию в РФ так называемого «института информаторов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. Так она прокомментировала информацию о том, что Банк России будто бы рассматривает возможность создания такого института, который даст возможность сотрудникам финансовых организаций информировать власти о том, что их организации пренебрегают правами потребителей.

«Эта инициатива ЦБ РФ будет воспринята банками неоднозначно. Предлагаемый институт может стать тем инструментом воздействия на банковские структуры, который в ряде случаев вместо борьбы с нарушениями прав потребителей могут использовать для давления на финансовые организации, — сказала Свечникова. — Если же поступающая в будущем из новых источников информация сможет дать Банку России более полную картину о работе по обслуживанию клиентов банков, а принятые меры помогут улучшить качество услуг, то можно будет объективно оценить целесообразность введения так называемого института информаторов».

Как полагает эксперт, следует провести эксперимент по эксплуатации такого механизма, по результатам которого можно будет сделать соответствующий вывод.

Напомним, что ранее «Известия» сообщили о том, что в Банке России задумались о создании института информаторов.