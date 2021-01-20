Москва, , 14:14 — REGNUM В 2020 году самой продаваемой маркой пикапа на российском авторынке стал бренд УАЗ. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В общей сложности за двенадцать месяцев прошлого года было продано 5118 автомобилей УАЗ. Это на 4% меньше, чем в предшествующем году, когда было продано 5349 экземпляров таких машин.

Японская марка Toyota оказалась второй по числу проданных пикапов. В России пикапы Toyota в отчетный период предпочли приобрести 2582 человека — на 17% меньше, чем за весь 2019 год. Тройку лидеров замыкают пикапы компании «Вис-авто» с результатом 1684 проданных автомобиля, что на 8% меньше, чем за предшествующий год.

Четвертое и пятое места соответственно занимают пикапы марок Mitsubishi (1681 ед.; — 13%) и Volkswagen (845 ед.; +28%).

Напомним, в прошлом году в России было куплено 13 303 новых пикапа. Их продажи по сравнению с 2019 годом сократились на 6%.

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