Пекин, , 14:02 — REGNUM В 2020 году в Китае продолжился стабильный рост энергопотребления, что является важным маркером экономической и деловой активности в стране. Об этом 20 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Государственного управления КНР по делам энергетики, которое называет цифру роста в 3,1% в годовом исчислении — до 7,5 трлн кВт/ч.

Отмечается, что увеличение потребления энергии, значительная часть которого приходится на промышленность, связана с быстрым восстановительным ростом экономики после эпидемии в конце 2020 года. Также почти на 7% в стране увеличилось энергопотребление для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Напомним, что в прошедшем гожу ВВП КНР увеличился на 2,3, превысив отметку в 100 трлн юаней (около 15,5 трлн долларов).