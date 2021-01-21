Москва, , 00:48 — REGNUM «Роскосмос» под руководством Дмитрия Рогозина и подведомственные ей госкомпании продолжают распределять многомиллиардные контракты между «единственными поставщиками», в том числе и на одну из самых скандальных строек страны. Один из таких контрактов на строительство аэропорта на космодроме «Восточный» в Приамурье стоимостью 28 млрд рублей был обнародован в январе 2021 года. Сегодня идёт реализация второй очереди многолетнего стратегического для страны проекта, в результате которого должны появиться два стартовых стола для запуска ракет-носителей класса «Ангара». Подписи под 138-страничным контрактом поставили глава «Дирекции космодрома «Восточный» Андрей Новиков и президент АО «Крокус» Араз Агаларов. «Крокус» получил государственный оборонный заказ как единственный поставщик. Араз Агаларов в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» занимает 55-е место с состоянием $1700 млн. Его компания выступала подрядчиком по 278 госконтрактам на общую сумму свыше 100 млрд рублей. В 2015 году Агаларов заявлял, что не умеет «зарабатывать на государственных стройках». А на чем же тогда умеет? Читайте статью Анастасии Степановой «Богатые и ещё богаче: кому Роскосмос отдал многомиллиардные контракты?».

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM