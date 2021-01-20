Сеул, , 13:58 — REGNUM К 2050 году в Южной Корее намерены высадить порядка 3 млрд деревьев. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Лесной службы.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 2018 год имеющиеся в стране лесные массивы поглощают 45,6 млн тонн углерода в год, что составляет 6,3% годовых выбросов.

Однако из-за старения лесного массива, созданного в 1970-х и 1980-х годах, к 2050 году данный показатель сократится до 14 млн тонн.

В рамках стратегии достижения углеродной нейтральности в лесном секторе правительство намерено создать новые лесные массивы на неиспользуемых участках земли, чтобы увеличить поглощение углекислого газа к 2050 году до 34 млн тонн в год.