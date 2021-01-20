Москва, , 13:53 — REGNUM Более, чем неприятной, оказалась статистика по банкротствам в России за 2020 год. Об этом 20 января заявил сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Банкрот schuldnerhilfe

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По данным Федресурса, за год в России банкротами были признаны 119 тысяч граждан и почти 10 тысяч компаний. Число личных банкротств россиян выросло на 72,6% — это очень серьезно. Как напомнил эксперт, в пандемию многие потеряли работу и прочие источники доходов, а помощь государства гражданам крайне скупа, в отличие от поддержки населения в США и странах ЕС.

«Несмотря на то, что основной урон российскому рынку труда был уже нанесен, в ближайшие годы граждан, которые были признаны банкротами, будет больше, чем до пандемии. Коронавирус, увы, оставил долгосрочный след на доходах людей», — отметил Коган.

Число корпоративных банкротств компаний упало на 19,6%. По словам экономиста, это не чудо, а введенный правительством мораторий на банкротство, а мораторий — штука опасная.

«Во-первых, несмотря на то, что мораторий защищает проблемные компании, он может создать затруднения для работающего бизнеса. А, во-вторых, мораторий на банкротство в большинстве случаев не решает проблемы компании, а откладывает их. Мораторий на банкротство компаний истекает уже в январе, скоро мы увидим реальные последствия пандемии для малого и среднего бизнеса. Думаю, в 2021 году число корпоративных банкротств стремительно вырастет. Причем количество банкротств российских компаний будет расти еще не один год. Во-первых, признание банкротства — процедура небыстрая. А, во-вторых, падение доходов граждан еще долго будет плохо сказываться на российском бизнесе», — пояснил Коган.

Он считает, что многие сегодня недооценивают масштаб и значение банкротства.

«Банкротства могут коснуться очень многих — это не разовая вещь, а целая цепочка. Например, если ваш бизнес идет хорошо, проблемы могут начаться у кого-то из ваших контрагентов и принести неприятности и вам. Поэтому сегодня следует уделять повышенное внимание не только своей кредиторской задолженности, но и дебиторской», — добавил экономист.