Калуга, , 13:52 — REGNUM Компания PSA (Peugeot-Citroen) в России начала продажи легких фургонов Peugeot Partner второго поколения. Об этом сообщается на портале Drom.ru.

Новые фургоны собираются в Калуге на предприятии «ПСМА Рус». У дилеров уже появились Partner нового поколения со стандартным и с удлиненным кузовом. Стоимость седана в базовой комплектации равна 1 199 000 рублей. Универсал стоит дороже — 1 289 000 рублей.

Российская версия фургона продаётся с двумя моторами на выбор. Первый — бензиновый движок VTi рабочим объёмом 1,6 литра имеет производительность 115 «лошадей». Второй — турбодизель такого же объёма выдаёт всего 90 л. с. Оба силовых агрегата работают в паре с пятискоростной механической трансмиссией.

Покупателям доступна как модель со стандартным грузовым отсеком длиной 1,8 метра, так и с удлиненным — длиной 2,05 метра.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса Groupe PSA, в прошлом году реализовала в России 8354 автомобиля. Это на 4,5% больше, чем в 2019 году, когда была продана 7991 машина этого автопроизводителя.

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