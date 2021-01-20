Москва, , 12:23 — REGNUM Американцы используют доллар и как инструмент для зарабатывания денег, и как дубинку, но делать и то и другое невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, которая пообещала пересмотреть санкционную политику Вашингтона.

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«Американские Минфин и ФРС не заинтересованы в сокращении долларовой зоны. Для них крайне важно, чтобы доллар по-прежнему использовался в международных расчетах, — отметил Зубец. — Поэтому любые действия, которые приводили к сокращению долларовой зоны, крайне негативны для США. А масштабные санкции против всех приводят к тому, что и Китай, и Россия, и Европа задумались о том, чтобы уменьшить свое присутствие в долларовой расчетной зоне. Тут важно понимать, что американцы используют доллар и как инструмент для зарабатывания денег, и как дубинку. Но и то и другое невозможно. Либо дубинка, либо источник доходов».

Как подчеркнул Зубец, и для Йеллен, и для американских финансистов важно, чтобы доллар был источником доходов, а не дубинкой.

«И поэтому я думаю, что хотя санкции с РФ никто снимать не будет, но, по крайней мере, не будут вводить новых. И не с такой скоростью и интенсивностью, как это было до сих пор, — полагает Зубец. — То есть по факту это означает некую нормализацию санкционных отношений. В Америке понимают, что подрыв санкциями места доллара в международной экономике — это огромный ущерб для самих США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец пояснил, что нормализация отношений США с Европой приведет к достройке «Северного потока — 2».

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