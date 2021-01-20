Москва, , 12:17 — REGNUM Нормализация отношений США с Европой приведет к достройке «Северного потока — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание кандидата на пост главы Минфина США Джанет Йеллен, которая пообещала пересмотреть санкционную политику Вашингтона.

«Йеллен была главой ФРС. То есть для нее американские финансы — это то, в чем она давно живет и понимает, что это такое, — пояснил Зубец. — Надо понимать, что ФРС представляет те самые мировые глобалистские финансовые элиты, которые стоят за спиной ведущих политиков в правительстве. Надо также понять, что демократы опираются на финансовый капитал. В этом их отличие от Трампа, который опирался на реальный сектор американской экономики. В настоящий момент Йеллен от Трампа достанется то самое санкционное наследство».

А это, как пояснил Зубец, торговые конфликты с Европой и с Китаем.

«С Россией в меньшей степени, — уточнил экономист. — То есть когда Йеллен говорит о санкциях, она имеет в виду Россию в третью, если не в пятую очередь. Для нее более важная история — это восстановление нормальных отношений с Европой, восстановление каких-то более-менее разумных отношений с Китаем, ну и ликвидация последствий политики Трампа в торговой области. Что может нас коснуться? Скорее всего, нормализация отношений с Европой приведет к достройке «Северного потока — 2».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Михаил Делягин заявил, что американские монополии требуют продолжить экономическую войну против КНР.

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