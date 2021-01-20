Москва, , 11:45 — REGNUM Американские монополии требуют продолжить экономическую войну против КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая обвинила Китай в том, что он подрывает американские компании с помощью демпинга.

«Ключевое слово здесь демпинг, — сказал Делягин. — Да, действительно американские монополии злоупотребляют своим глобальным монопольным положением, кардинально завышая цены. Китайцы, которые с ними воюют за рынки, пока своим монопольным положением не злоупотребляют. Соответственно это обижает американские монополии, и они требуют продолжить экономическую войну против Китая. Так что она продолжится, хотя и с меньшей эффективностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде.

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