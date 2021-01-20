Ташкент, , 11:08 — REGNUM Доля переводов заработных плат на банковские карты в Узбекистане увеличилась с 66% до 83%. Это следует из обзора Центрального банка республики.

Доля пенсий, выплаченных через банковские карты, увеличилась с 17 до 31%. В результате объем наличных денег, снятых с пластиковых карт, увеличился на 34,4%, до 62,2 трлн сумов ($5,94 млрд).

Общий объем денежных средств, перечисленных на банковские карты составил 180,5 трлн сумов ($17,2 млрд). Объем банковского оборота наличных денег составил 360,1 трлн сумов ($34,4 млрд), что на 25,4% больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года объем денежных переводов в Узбекистан составил $6,03 млрд, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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