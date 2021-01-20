Москва, , 11:12 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновлённую модель Santa Fe. Соответствующий документ размещен в базе Росстандарта.

Рестайлинговый Santa Fe был представлен ещё летом прошлого года. Его модернизация была масштабной. Авто поменяло платформу и получило новые моторы. Длина новинки увеличилась до 4785 мм.

В гамму двигателей войдут бензиновая рядная «четвёрка» рабочим объёмом 2,5 литра производительностью 179,47 «лошадей» и мотор V6 объёмом 3,5 литра максимальной мощностью 249 л. с.

Кроме того, в России сертифицирована версия с дизельным мотором. Вместо прежних 200 л. с. такое авто будет иметь 199 л. с.

Ожидается, что российская версия нового Santa Fe будет продаваться только в полноприводном варианте, а мотор получит в пару 6 — или 8-скоростной «автомат».

Ранее стало известно, что компания Hyundai намерена провести официальную премьеру своего нового минивэна Custo в апреле 2021 года. В год будет производится 50 тыс. экземпляров таких моделей.

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