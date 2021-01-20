Москва, , 10:11 — REGNUM В РФ, скорее всего, не будет резкого подорожания тарифов на услуги связи, хотя некоторое повышение цен не исключено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 января заявил директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. Так он прокомментировал прогнозы о том, что услуги связи могут серьезно подорожать.

«Мы привыкли к тому, что покупаем услуги связи пакетами, и сейчас вряд ли кто-то может сказать, сколько у него стоит минута разговора, — отметил Чулок. — В большинстве международных организаций считают, что доступ к услугам связи может стать одним из базовых благ для человека, как доступ к воде, пище. В связи с этим, с моей точки зрения, долгосрочный тренд будет связан с падением стоимости услуг связи для населения, включая Россию, и расширением зон охвата. Как и многие технологии, в конечном счете эта инновация прошлого века будет стоить все ниже и ниже».

Но в краткосрочной перспективе, как уточнил эксперт, могут быть различные изменения стоимости, в том числе и подорожание услуг связи.

«Это не должно коснуться тех, кто использует недорогие пакеты связи и тарифы, особенно пожилых людей, — сказал Чулок. — Но те, кто привыкли использовать возможности своих мобильных телефонов или смартфонов на 100%, конечно, могут оказаться в ситуации, что им придется платить больше. Такое временное повышение может быть обусловлено и необходимостью технологической модернизации отрасли, и инвестициями, связанными с расширением доступности услуг связи, и текущим переходом на более современное оборудование, но в перспективе пяти лет я надеюсь, что произойдет коррекция».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, укрупнение бизнеса привело не только к росту качества сервиса российских мобильных операторов, но и сформировало возможность «управляемого ценообразования».

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