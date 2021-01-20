Москва, , 09:26 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции, спровоцированный ей экономический кризис и падение цен на нефть серьёзно подорвали финансовую стабильность российских регионов. Так, согласно предварительным данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, прошедший год с дефицитом бюджета завершили 58 из 85 субъектов РФ.

Читайте также: Дефицит бюджета РФ может превысить целевые значения — прогноз экономиста

Так, наиболее значимые показатели дефицита бюджета зафиксированы в Кемеровской области, которая потеряла 42 млрд рублей (-21%), пишет РБК. Тюменская область потеряла 38 млрд рублей, или 20%, Удмуртия —15,5 млрд рублей (-16%). Кроме того, в этом списке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Башкирия и Архангельская область. Здесь дефицит составил 14%.

В общей сложности по итогам по итогам 2020 года дефицит бюджетов российских регионов достиг 762,2 млрд рублей. Это составляет 5% от совокупного объёма их бюджетных доходов.

Также в сюжете: Доходы бюджетов субъектов России стагнировали из-за пандемии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина заявила, что спрогнозированный Минфином РФ дефицит федерального бюджета в 2020 году — около 4% ВВП по сравнению с планируемым профицитом чуть меньше 1% ВВП — обусловлен кризисным мировым всплеском и дополнительными расходами на реализацию антикризисного плана правительства (порядка 1 трлн рублей).