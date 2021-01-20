Москва, , 08:06 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску, поданному к государственному космическому научно-производственному центру имени М. В. Хруничева из дивизиона госкорпорации «Роскосмос». Иск к разработчику ракет-носителей вернули заявителю, так как тот в срок не устранил замечания судьи. В то же время это не лишает кредитора права на повторную подачу, передаёт ИА REGNUM.

Претензии к Центру Хруничева были у пермской компании, ранее выигравшей иск на сумму свыше 1,4 млн рублей.

Финансовые иски к Центру Хруничева 19 января 2021 года также заявило ПАО «Радиофизика» — на сумму более 410 тыс. рублей и АО «Златоустовский электрометаллургический завод» из Челябинской области — 390 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роскосмос в декабре 2020 года подписал с Центром госконтракт стоимостью почти 20,6 млрд рублей. По нему до конца 2025 года исполнитель должен создать комплекс кислородно-водородного разгонного блока.