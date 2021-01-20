Киев, , 07:29 — REGNUM Украина с раздутым дефицитом бюджета движется к дефолту, написал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в статье для издания «Главред».

Он отметил, что по международным нормативам максимальная величина дефицита госбюджета может достигать 3% от объёма ВВП, и в этом случае экономика страны может считаться устойчивой.

«У нас он почти в два раза больше, а это значит, что Украина не смогла сколько-нибудь серьезно сократить расходы при падающей экономике», — констатировал бывший министр.

Он напомнил, что бюджет-2021 на Украине принят с дефицитом в 5,5% ВВП. «Уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — заключил Суслов.

На статью экономиста отреагировал действующий министр финансов Украины Сергей Марченко. В интервью австрийскому изданию Der Standard он сообщил, что в настоящий момент экономические предпосылки для дефолта в стране отсутствуют.

«У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит», — сказал министр.

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