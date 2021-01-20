Новосибирск, , 05:44 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2020 года составила 4492,65 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,5%, с начала года - на 7, 5%. Такие цифры приводит Новосибирскстат.

Региональный орган статистики уточняет, что в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 29%, на долю молочных продуктов приходится 20,8%, мяса и мясопродуктов —17,2%, плодов и овощей — 14,7%, жиров — 5, 5%, рыбы — 4,5%, чая, соли и специй — 3,7%, яиц — 2,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,3%.

При этом, среди сибирских регионов самая высокая стоимость условного набора продуктов питания по итогам декабря 2020 года сложилась в Красноярском крае (5058,57 рубля), самая низкая — в Омской области (3944,14 рубля).