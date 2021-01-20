Новосибирск, , 05:35 — REGNUM Самые высокие цены на газовое моторное топливо в Сибирском федеральном округе в декабре 2020 года по сравнению с ноябрём 2020 года зафиксированы в Туве, на дизельное моторное топливо и автомобильный бензин марки АИ-92 — в Иркутской области, автомобильный бензин марок АИ-95, АИ-98 — в Красноярском крае. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, в декабре 2020 года газовое моторное топливо можно было приобрести на заправках Алтая по 26,30 рублей за литр, в Туве — по 32 рубля, в Хакасии — по 25,43 рублей, в Алтайском крае — по 25,04 рублей, в Красноярском крае — по 25,48 рублей, в Иркутской области — по 25,69 рублей, в Кемеровской области — по 24,07 рубля, в Новосибирской области — по 23,08 рубля, в Омской области — по 22,16 рубля, в Томской области — по 22,67 рубля.

Уточняется, что по доступности газового моторного топлива Новосибирская область продолжает оставаться на третьем месте после Омской и Томской областей.

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