Владикавказ, , 03:14 — REGNUM В арбитраж Северной Осетии поступил банкротный иск к ЗАО «Алагирский деревообрабатывающий завод». Претензии поданы налоговой службой, но пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от УФНС РФ по Северной Осетии поступили в суд 18 января 2021 года. Сумма задолженности пока неизвестна. Между тем в 2013 году налоговая инспекция № 4 по региону пыталась взыскать с завода задолженность в размере 898 328,68 рубля, но в удовлетворении иска ей отказали, указав на пропуск срока исковой давности.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик было учреждено в октябре 2006 года в городе Алагир. Уставный капитал — более 2,4 млн рублей. Учредителем предприятия выступало министерство имущественных отношений региона. Директор — Татьяна Агузарова.