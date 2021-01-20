Нью-Йорк, США, , 02:54 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 19 января выросли на фоне слушаний в финансовом комитете Сената Конгресса США по утверждению Джанет Йеллен, выдвинутой на пост министра финансов избранным президентом США Джо Байденом.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 116,26 пункта (0,38%), до уровня 30 930,52 пункта. S&P 500 прибавил 30,66 пункта (0,81%), поднявшись до уровня 3798,91 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос ещё больше — на 198,68 пункта (1,53%), поднявшись до уровня 13 197,18 пункта.

Цена на февральские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялась на 1,24%, до уровня $53,01 за баррель.

Напомним, что 18 января торги в США не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торговую сессию 15 января падением на фоне негативной динамики топливных, сырьевых и промышленных секторов.

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