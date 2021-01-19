Подгорица, , 19:12 — REGNUM Представители черногорских банков уверяют, что не стоит ожидать снижения кредитования из-за роста проблемных кредитов. Такие ссуды на конец ноября 2020 года составили 192 миллиона евро, что составляет 5,91 процента от общей суммы «плохих» ссуд и дебиторской задолженности.

В условиях глобальной пандемии и вызванной ею глубокой рецессии рост проблемных кредитов был неизбежен. Что касается 2021 года, учитывая экономическую ситуацию, можно ожидать дальнейшего роста числа проблемных кредитов, а их уровень будет зависеть, прежде всего, от общей экономической ситуации, то есть от пандемии и восстановления экономики, сообщил изданию Vijesti вице-президент Центрального банка (CBCG) Никола Фабрис.

Неработающие ссуды, то есть с просрочкой более 90 дней, на системном уровне на конец ноября прошлого года составляли 192 миллиона евро и представляют 5,91 процента от общей суммы неработающих ссуд и дебиторской задолженности.

«В конце ноября прошлого года по сравнению с концом 2019 года проблемные кредиты выросли с 4,7 процента до 5,9 процента, что значительно ниже ожидаемого нами уровня. Однако не стоит ожидать угрозы финансовой стабильности, поскольку банковская система высоколиквидна и платежеспособна», — сказал Фабрис.