Варшава, , 16:38 — REGNUM Предприниматели, работающие в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, из-за экономических ограничений, связанных с пандемией, находятся в настолько в тяжелом положении, что им «в пору поднимать бунт». Об этом 19 января заявил польский политический аналитик Дариуш Гжендзинский в эфире Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

»В сфере общественного питания и гостиничного бизнеса определенно растет недовольство. Это проявляется в локальных актах непослушания — некоторые возобновляют работу, несмотря на запреты. Но у них настолько тяжелое положение, что им пора поднимать бунт», — заявил эксперт.

По словам Гжендзинского, несмотря на то, что государство оказывает финансовую помощь предпринимателям из наиболее чувствительных к нынешним ограничениям отраслям, многих бизнесменов это не спасает, и они вынуждены закрывать свои предприятия.

«Одно дело — красивые цифры государственной помощи, а другое — реалии, когда многие польские предприниматели теряют абсолютное большинство своей выручки», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Сообщества ресторанных бизнесменов Варшавы Адриан Куберский в декабре 2020 г. заявил, что в ближайшем будущем около трети кафе, баров и ресторанов Польши могут закрыться из-за серьезных убытков, связанных с пандемией.