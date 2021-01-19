Москва, , 16:13 — REGNUM Мораторий на банкротства, который действовал в РФ, сыграл положительную роль — по крайней мене снизил риск криминальных банкротств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

«Из-за пандемии число банкротств увеличилось и будет увеличиваться, — сказал он. — Структура экономики изменяется, банкротятся агентства, рестораны, салоны и др. Зато расцветают новые форматы. После пандемии их может ожидать тоже незавидная судьба. Мораторий на банкротство, думаю, сыграл положительную роль, по крайней мене снизил риск криминальных банкротств. Минус один — мораторий рано закончился. Правительство делает то, что может себе позволить, предприниматели, пожалуй, первый раз почувствовали хоть моральную поддержку».

По мнению Пурима, правительство должно продолжать меры поддержки бизнеса и держать в узде правоохранительные органы, ограничивая их участие в корпоративных конфликтах, спорах предпринимателей между собой, и развивать независимую судебную систему.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что мораторий на банкротства, введенный в РФ, сыграл положительную роль, но теперь, после его отмены, количество банкротств должно вырасти.

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