Москва, , 04:02 — REGNUM Судьбу цифрового рубля обсуждают многие эксперты-экономисты, защищая те или иные формы его существования в российской экономике. Почему так важно точно определить, «что такое цифровой рубль», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Цифровой рубль мог бы взять на себя роль, которую ныне исполняет рубль безналичный, а мог бы стать чем-нибудь другим. Но пока нет четкой формулировки правил, по которым будет существовать цифровой рубль, говорить о его влиянии на экономику России затруднительно.

Гораздо более интересный прогноз можно составить, наблюдая за перипетиями банковских систем и экономик тех стран, которые уже ввели у себя цифровую валюту в той или иной форме, чему нас может научить опыт, например, Китая, и нет ли в потоке восхваления цифровых валют подводных камней? Читайте статью Галины Смирновой «Есть ли офлайн-жизнь у цифрового рубля?».