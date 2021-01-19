Москва, , 15:58 — REGNUM В России диапазон применения инструментов процедуры банкротства более разнообразный — от криминального до оздоровительного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель Московского регионального отделения «Партии Роста», председатель правления ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал прогнозы о том, что после отмены моратория на банкротства в РФ увеличится число предприятий, которые подадут заявления о несостоятельности.

«Институт несостоятельности (банкротство) в развитых странах — неотъемлемая часть экономических процессов, причем немаловажная, — сказал Пурим. — Путём банкротства в качестве элемента оздоровления прошли многие большие предприятия. Даже в списке S&P 500 их наберется не менее десятка. У нас в стране диапазон применения инструментов процедуры банкротства более разнообразный: от криминального до оздоровительного».

При этом он уточнил, что в РФ законодательством предусмотрена одна из самых строгих в мире степеней персональной ответственности бенефициаров, менеджеров компаний.

«При этом ключевым моментом становится установление срока возникновения «точки объективного банкротства», которое определяется сложной финансовой экспертизой состояния предприятия, а оплатить ее многие не в состоянии, — сказал Пурим. — Зато в состоянии ее оплатить банки-кредиторы, которые нанимают на конкурсе юридические компании, а эти коршуны уже рады стараться дожать бедолаг, попавших в сложное положение».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после отмены моратория на банкротства власти РФ должны помочь малому бизнесу субсидиями.

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