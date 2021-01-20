Москва, , 01:20 — REGNUM В долгосрочной перспективе российскую экономику ждут нелегкие времена, чтобы избежать отставания, надо браться за ум уже сейчас. Почему впереди могут поджидать большие экономические неприятности, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на все утверждения о том, что Россия уже надежно «слезла с нефтяной иглы», поставки углеводородов за рубеж остаются существенной долей получаемой Россией внешнеторговой прибыли. Поэтому готовность Европы начать переход на безуглеродную энергетику и сам по себе довольно тревожен для экспортных перспектив российских углеводородов.

Но это только одна сторона медали. Похоже, что поставки в Китай, на которые также возлагались немалые надежды, могут натолкнуться на готовность самого Китая разрабатывать недавно обнаруженные собственные запасы нефти и газа, причем запасы эти могут оказаться довольно значительными. Что же остается в таком случае для России, чем ей торговать в будущем? Особенно учитывая угрозу безнадежного отставания от передовых производственных технологий. Читайте статью Галины Смирновой «Лучшее — позади, худшее — впереди: прогнозы известного экономиста».