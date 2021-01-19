Москва, , 15:42 — REGNUM После отмены моратория на банкротства власти РФ должны помочь малому бизнесу субсидиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«В такой ситуации предприятиям МСП в сложной могут помочь субсидии, если государство создаст некий фонд, — пояснил эксперт. — Эта схема работы уже практиковалась несколько лет назад в Москве. Тогда предпринимателям для развития бизнеса начисляли сумму, равную внесенным собственным средствам, и они как работодатели обязаны были выполнить ряд социально-экономических показателей, например, держать в штате определенное количество сотрудников определенное количество времени».

Тем самым, как пояснил Порочкин, поддерживая бизнес, государство через несколько лет возвращало вложенные средства за счет налогов, помогало бизнесу развиться и решало вопросы с трудоустройством и официальным оформлением граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что процедуру банкротства в РФ трудно назвать финансовым оздоровлением.

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