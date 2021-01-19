Москва, , 15:31 — REGNUM Мораторий на банкротства, введенный в РФ, сыграл положительную роль, но теперь, после его отмены, количество банкротств должно вырасти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Скорее всего, количество банкротств увеличится. Мораторий на банкротство закончен, и в январе у таких предприятий появится нагрузка, справиться с которой получится далеко не у всех, так как потребительский спрос после локдауна еще не восстановился полностью во многих сферах (офлайн-торговля и услуги, фитнес-индустрия, культурные мероприятия, туристический бизнес и пр.)», — сказал Порочкин.

По его словам, данный мораторий сыграл положительную роль, так как часть предприятий сумели воспользоваться отсрочкой, и у них был шанс наверстать упущенное после отмены локдауна или переквалифицироваться под онлайн-сферу.

«Об этом говорит даже статистика — за прошлый сложный 2020 год разорилось меньше фирм, чем за 2019-й, — сказал Порочкин. — А, например, у предприятий из сферы досуга, чья деятельность была ограничена до 15 января, шанса восстановиться не было, и скорее всего, они будут разоряться первыми. Да и в целом сфера услуг, которая не является основной потребностью человека (развлечения, фитнес, путешествия и пр.), будет под ударом, ведь многие предприятия даже крупных и известных сетей уже закрыты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ процедуру банкротства надо поставить «с головы на ноги», иначе никакие действия правительства не помогут облегчить участь малого бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Суды РФ рискуют захлебнуться из-за потока дел о банкротствах – экономист