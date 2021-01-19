Москва, , 14:59 — REGNUM Укрупнение бизнеса привело не только к росту качества сервиса российских мобильных операторов, но и сформировало возможность «управляемого ценообразования». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз, согласно которому в РФ в 2021 году подорожают услуги связи.

«Услуги связи подорожают непременно, так как дорогостоящее оборудование приобретается за валюту, а курс рубля нас явно не балует, — сказал Ордов. — Свою лепту вносят и законодательные требования по хранению информации в части мобильных операторов, а также ограниченная конкуренция. Укрупнение бизнеса привело к росту качества сервиса мобильных операторов, но и сформировало возможность управляемого ценообразования, а уж причин, по которым тарифы должны лишь дорожать, у всех в избытке».

Как пояснил Ордов, о возможном ухудшении качества и доступности связи в случае избыточного регулирования со стороны госорганов «думать не хочется», но это тоже может стать для операторов вынужденной мерой экономии, способной привести к деградации базовой для цифровой экономики отрасли.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что отрасль сотовой связи сейчас находится на зрелом этапе бизнес-цикла — новых драйверов роста у неё нет, но есть новые расходы и потеря старых источников дохода.

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