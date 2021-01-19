Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам 2020 года наиболее покупаемым автомобилем на вторичном рынке РФ была модель Lada. Об этом 19 января сообщается на портале «Автостат Инфо».

Отмечается, что за прошедший год в стране было продано 1 267 211 подержанных Lada — на 4,7% меньше, чем в 2019 году, когда реализация машин этой марки составляла 1 330 207 экземпляров.

На втором месте по количеству перепродаж находятся подержанные Toyota. Их за отчётный период в России приобрели 305 602 человека. Здесь наблюдается увеличение перепродаж на 6,2%. Тройку лидеров замыкает бренд KIA. На вторичном рынке их приобрели 292 374 покупателя (+12,6%).

Также в пятёрку лидеров вошли подержанные модели Hyundai (252 159 ед.; +10%) и Nissan (226 343 ед.; +5%).

Напомним, в прошлом году продажи подержанных машин в России выросли по сравнению с 2019 годом на 1,7%, до 4 850 039 единиц.

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