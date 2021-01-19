Москва, , 14:24 — REGNUM В РФ процедуру банкротства надо поставить «с головы на ноги», иначе никакие действия правительства не помогут облегчить участь малого бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз о том, что скоро ведомства РФ столкнутся с большим потоком заявлений о банкротствах частных фирм.

«Есть опасения, что при текущем законодательстве и практике банкротств компаний суды просто захлебнутся в делах о банкротстве, а ноу-хау в виде широкого применения инструмента субсидиарной ответственности, распространяющейся на собственников бизнеса, директора, бухгалтера и даже менеджмент, создают отрицательный интерес к открытию собственной компании, — пояснил Ордов. — В итоге в очередной раз вместо стимулов развития малого и среднего бизнеса, а также обеления малого бизнеса, мы получим рост «серой» экономики и доминирование крупного бизнеса».

Как подчеркнул Ордов, если не поставить процедуру банкротства с головы на ноги, то никакие действия правительства не смогут облегчить участь российского малого бизнеса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что не так с процедурой банкротства, предусмотренной российским законодательством.

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