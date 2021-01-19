Москва, , 14:23 — REGNUM Процедуру банкротства в РФ трудно назвать финансовым оздоровлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Минэкономразвития РФ ждет роста количества заявлений о банкротстве.

«Рост количества банкротств в 2021 году был неизбежен и очевиден уже во II квартале 2020 года, — сказал Ордов. — Мораторий на банкротство сформировал «отложенный спрос» на эту операцию. Интересно, что Министерство экономического развития предприняло для реформирования процедуры банкротства, так как банкротство юридических лиц в России явно не выполняет своих функций. Если у нас более 95%, а то и 97% компаний, попавших в любую из стадий процедуры банкротства, заканчивают полным закрытием, то трудно назвать эту процедуру финансовым оздоровлением».

Как пояснил Ордов, в мире банкротство компании позволяет осуществить процедуру финансового оздоровления, и лишь при отсутствии возможности «перезагрузки» бизнеса он закрывается.

«В России же процедура банкротства больше напоминает путь на Голгофу. Очень долгая изматывающая все стороны судебная процедура с практически гарантированным для собственника бизнеса результатом, требующая от государства огромные ресурсы», — пояснил Ордов.

Напомним, что ранее «Известия» сообщили, что после отмены соответствующего моратория министерство экономического развития РФ ждет увеличения числа заявлений о банкротстве.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросло число регистрируемых банкротств граждан