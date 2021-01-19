Москва, , 13:58 — REGNUM Российские банки начали больше бояться выдавать кредиты на покупку автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ банки отклонили 62% заявок на автокредиты.

«Автокредитование — специфичный вид кредитования, занимающий промежуточное положение между ипотекой и коммерческим (потребительским) кредитом, — пояснил Ковригин. — Обычно ипотечный кредит выдаётся под залог покупаемой недвижимости, автокредит — под залог приобретённого транспортного средства. Недвижимость — намного менее рисковый инструмент залога для банка, в отличие от имущества движимого. Поэтому банки стали больше бояться выдавать автокредиты, ставки по которым заметно ниже процентов по обычному кредиту».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России банки в 2020 году одобрили минимальное за последние три года количество кредитов для граждан — 33,9%.

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